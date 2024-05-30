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В «Сибири» рассказали о ходе комплектования тренерского штаба команды

В «Сибири» рассказали о ходе комплектования тренерского штаба команды
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что в тренерском штабе команды осталась лишь одна вакансия, кандидата на которую в скором времени огласят. Главным тренером новосибирского клуба в новом сезоне станет Вадим Епанчинцев.

«Пытались сегодня закрыть вопрос по оглашению тренерского штаба, но не могу сказать сейчас, осталось закрыть одну позицию. Постараюсь сегодня вечером порадовать вас, болельщиков в этом плане», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В прошлом сезоне КХЛ новосибирская «Сибирь» завершила регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции. Новосибирский клуб по ходу сезона был лишён четырёх очков за нарушение регламента легионеров в заявке на матч КХЛ.

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