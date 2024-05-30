В «Сибири» рассказали о возможности проведения тренировочных сборов в Новосибирске

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал о возможности проведения тренировочных сборов в Новосибирске.

«Здесь совокупность факторов. Это точно не связано с финансированием и бюджетом. Из Беларуси были предложения. Но немножко нас не устроили сроки. Беларусь переполнена, но они пытаются принять всех. Епанчинцев приехал сюда, посмотрел условия, и вместе приняли решение, что нет смысла куда-то ехать. Это ещё и экономия финансов», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

В прошлом сезоне КХЛ новосибирская «Сибирь» завершила регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции. Новосибирский клуб по ходу сезона был лишён четырёх очков за нарушение регламента легионеров в заявке на матч КХЛ.