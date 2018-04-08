Ландеског: выход в плей-офф — достижение для «Колорадо». Но мы ещё не закончили

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског поделился впечатлениями от выхода его команды в плей-офф НХЛ. «Лавины» обеспечили себе место в матчах на вылет, уверенно переиграв «Сент-Луис» (5:2).



«Я не знаю, каковы были шансы «Колорадо» на победу, мы об этом, честно говоря, не задумывались. Просто продолжали играть, и вот что вышло. Не думаю, что я когда-либо был частью команды с такой «химией». Вышли бы мы в плей-офф или нет, я всё равно действительно горжусь этим «Колорадо». Это большое достижение — сделать столь мощный рывок после провального сезона в прошлом году, когда мы стали последними. Но на этом мы ещё не закончили.



Победа и выход в плей-офф просто показывают, что может сделать сплочённая команда. Когда вы верите друг в друга, когда верите в то, что пытаетесь достичь, и когда вы продолжаете работать над этой общей целью, могут произойти прекрасные вещи», — приводит слова Ландескога официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне шведский форвард провёл 78 матчей в регулярном чемпионате, набрав 62 (25+37) очка.