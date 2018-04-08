Ягр: не хочу завершать карьеру, с большим удовольствием сейчас бы играл в НХЛ

46-летний нападающий Яромир Ягр заявил, что не исключает вариант с возвращением в Национальную хоккейную лигу. Сейчас он выступает во втором чешском дивизионе за «Кладно». Форвард родился в этом городе и владеет контрольным пакетом акций клуба.



«Я бы с большим удовольствием сейчас играл в НХЛ, но в качестве запасного варианта меня всё устраивает в Чехии. У меня был шанс в «Калгари», и я не смог показать себя с лучшей стороны.

Понемногу тренируюсь в индивидуальном порядке после травмы. Хочу полностью восстановиться, а дальше будет видно. Я ещё не хочу завершать карьеру и всегда могу играть здесь. Но сначала я хочу восстановить здоровье, а потом понять, на что я способен.

В Европе мало катков энхаэловского размера. По-моему, у нас в Кладно он единственный на всю Чехию. Так что мы можем играть в энхаэловском стиле. Я сделал это для себя, чтобы играть как можно дольше. Это моя команда, так что я должен был это сделать», — приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.



В октябре 2017 года Яромир подписал годичный контракт с «Калгари Флэймз», сыграл 22 матча в НХЛ в нынешнем чемпионате, а затем был выставлен на драфт отказов. 1 июля Ягр станет неограниченно свободным агентом.