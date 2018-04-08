СКА к 5-й минуте матча с ЦСКА повёл 2:0, у Ковальчука первое очко в серии

К пятой минуте шестого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции СКА отправил две шайбы в ворота московского ЦСКА.

Сначала нападающий питерского СКА Никита Гусев открыл счёт на второй минуте. Случилось это во многом из-за ошибки голкипера ЦСКА Ильи Сорокина, который пропускал предыдущий матч серии и сегодня вернулся в строй. Вратарь «зевнул» бросок, и шайба прошла у него над ловушкой. Спустя небольшой промежуток времени Илья Ковальчук ловко ушёл от соперника, выбрался на свободное пространство и с кистей вогнал шайбу в угол ворот. Форвард набрал дебютное очко в этой серии.

Посмотреть видео заброшенных шайб также можно на официальном сайте КХЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.