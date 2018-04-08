Макдэвид и Ньюджент-Хопкинс сыграют за сборную Канады на ЧМ-2018

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Райан Ньюджент-Хопкинс сыграют за сборную Канады на чемпионате мира — 2018. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Джэйсон Грегор.



Капитан «Эдмонтона» Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. Коннор отыграл регулярный чемпионат без единого пропуска и набрал 108 (41+67) очков в 82 матчах. Его показатель полезности составил «+20». Ассистент капитана «Ойлерз» Ньюджент-Хопкинс в этом сезоне сыграл в 62 матчах, набрав 48 (24+24) очков при показателе полезности «+10».



Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 4 по 20 мая в Дании.

Коннор Макдэвид второй сезон подряд выиграл «Арт Росс Трофи»