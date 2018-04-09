Нападающий «Флориды» Радим Врбата объявил о завершении карьеры

Форвард «Флориды» Радим Врбата принял решение о завершении карьеры, информирует журналист Джеймсон Олив.

«Это решение, которое было принято ещё до сезона. У меня три сына, старшему из них девять лет. Это возраст, при котором необходимо вернуться в Чехию, чтобы наверстать упущенное в образовании. С другой стороны, мне самому уже 37 лет. Пришло время уступить дорогу молодым парням. Желаю всего наилучшего команде», — объяснил своё решение игрок.

В нынешнем сезоне Врбата принял участие в 42 матчах, в которых набрал 14 (5+9) очков. 36-летний чех провёл за карьеру в НХЛ 1057 матчей, в которых набрал 623 (284+339) очка.

В составе сборной Чехии хоккеист выиграл чемпионат мира — 2005, а в сезоне-2014/15 принимал участие в Матче всех звёзд НХЛ.