Торторелла: в плей-офф крайне важным будет то, что делал Панарин в ходе сезона

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз».



«Вашингтон» — хорошая, атакующая команда. Они обязательно забьют нам пару голов. Нам потребуется динамика в атаке. В этом смысле то, что делал Панарин в ходе сезона, будет крайне важно в плей-офф. И, думаю, Томас Ванек в этом вопросе нам тоже поможет. Иногда он меня откровенно пугает на льду, когда вижу, как он стоит на месте и ждет, когда соперник потеряет шайбу. Но в следующую секунду он делает великолепный пас, и шайба в сетке", — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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