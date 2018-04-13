Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

«Тампа-Бэй» обыграл «Нью-Джерси», Кучеров забросил шайбу в пустые ворота

«Тампа-Бэй» обыграл «Нью-Джерси», Кучеров забросил шайбу в пустые ворота
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Восточной конференции состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Главным героев встречи стал форвард «Тампы» Ондржей Палат, который набрал 3 балла (1+2) за результативность. По 2 очка (1+1) в составе хозяев на свой счёт записали Тайлер Джонсон и Янни Гурд. Самым результативным игроком в составе «Девилз» стал Тейлор Холл, отметившийся голом и результативной передачей.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу в пустые ворота. Защитник Михаил Сергачёв проводил первый в карьере матч в плей-офф и отметился результативной передачей. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков по воротам.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Лайтнинг».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
13 апреля 2018, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
5 : 2
2:0, 1:1, 2:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Палат (Джонсон, Макдона) – 15:00 (5x5), 2:0 – Джонсон (Палат, Пойнт) – 19:31 (5x5), 3:0 – Гурд (Палат, Сергачёв) – 21:54 (5x4), 3:1 – Холл – 33:55 (5x5), 3:2 – Зейджак (Холл, Батчер) – 49:35 (5x4), 4:2 – Киллорн (Гурд) – 52:14 (5x5), 5:2 – Кучеров – 58:48 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент