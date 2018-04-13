«Тампа-Бэй» обыграл «Нью-Джерси», Кучеров забросил шайбу в пустые ворота

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Восточной конференции состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Главным героев встречи стал форвард «Тампы» Ондржей Палат, который набрал 3 балла (1+2) за результативность. По 2 очка (1+1) в составе хозяев на свой счёт записали Тайлер Джонсон и Янни Гурд. Самым результативным игроком в составе «Девилз» стал Тейлор Холл, отметившийся голом и результативной передачей.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу в пустые ворота. Защитник Михаил Сергачёв проводил первый в карьере матч в плей-офф и отметился результативной передачей. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков по воротам.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Лайтнинг».