«Бостон» разгромил «Торонто» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли

«Бостон Брюинз» переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Восточной конференции состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась с разгромным счётом 5:1 в пользу хозяев.

Лучшим игроком матча стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, записавший на свой счёт 3 очка (1+2) за результативность. Также заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэд Маршан, Дэвид Бэйкс, Шон Курали и Давид Крейчи. Единственный гол в составе «Торонто» на счету Зака Хаймана.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 20 минут 49 секунд при показателе полезности «+1».

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Бостона».