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«Бостон» разгромил «Торонто» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли

«Бостон» разгромил «Торонто» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Восточной конференции состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась с разгромным счётом 5:1 в пользу хозяев.

Лучшим игроком матча стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, записавший на свой счёт 3 очка (1+2) за результативность. Также заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэд Маршан, Дэвид Бэйкс, Шон Курали и Давид Крейчи. Единственный гол в составе «Торонто» на счету Зака Хаймана.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 20 минут 49 секунд при показателе полезности «+1».

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Бостона».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
13 апреля 2018, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
5 : 1
1:1, 2:0, 2:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Маршан (Круг, Пастрняк) – 05:28 (5x4), 1:1 – Хайман (Браун, Райлли) – 16:52 (5x5), 2:1 – Бэйкс (Крейчи, Макэвой) – 35:43 (5x4), 3:1 – Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 39:22 (5x5), 4:1 – Курали (Пастрняк, Хара) – 47:41 (5x5), 5:1 – Крейчи (Дебраск, Круг) – 51:29 (5x4)
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