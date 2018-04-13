Раск — на четвёртом месте в истории «Бостона» по выигранным матчам в плей-офф

«Бостон Брюинз» на домашней площадке переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли с разгромным счётом 5:1.

Ворота хозяев в этой встрече защищал Туукка Раск, для которого победа стала 31-й в плей-офф в карьере. Таким образом, финский голкипер вышел на четвёртое место в истории «Брюинз» по количеству выигранных матчей в плей-офф. Впереди него находятся Фрэнк Бримсек (32 победы), Энди Муг (36) и Джерри Чиверс (53).

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Раск сыграл 54 матча при проценте отражённых бросков 91,7.