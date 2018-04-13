Юниорская сборная России провела первую тренировку на льду арены «Трактор»

Юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет) провела первую тренировку на льду арены «Трактор», где с 19 апреля нашей команде предстоит играть матчи юниорского чемпионата мира.

Подопечные Александра Зыбина занимались на льду в следующих сочетаниях:

вратари Мифтахов, Исаев Д., Исаев М;

красные Галенюк — Журавлёв, Марченко — Морозов — Дорофеев;

белые Малышев — Мисюль, Завгородний — Соркин — Ротенберг;

синие Охотюк — Романов, Кизимов — Жабреев — Рожков;

жёлтые Зоркин — Замула, Спиридонов — Михайлов — Подколзин;

зелёные Жиляков — Князев, Ртищев — Зайцев — Исхаков.

«Всё здесь организовано на высшем уровне, условия отличные: большая арена, хороший лёд, просторная раздевалка. Нам всё нравится. Уверен, на матчи придёт много болельщиков, будет непередаваемая атмосфера, энергетика, так что ментально, я думаю, нам будет полегче, чем соперникам», — поделился своими впечатлениями нападающий сборной Дмитрий Завгородний.