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Итоги дня в АХЛ для россиян: дубль Гурьянова, первый матч Торопченко в лиге

Итоги дня в АХЛ для россиян: дубль Гурьянова, первый матч Торопченко в лиге
Хоккей / НХЛ

В Американской хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя 13 матчей. Форвард Денис Гурьянов отметился двумя заброшенными шайбами, вратарь Александр Георгиев принёс победу своей команде, отразив 20 из 21 броска по воротам, Алексей Торопенко провёл первый матч в АХЛ.

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+/-"
Липанов (н)

Волков (н)

Голдобин (н)

Фазлеев (н)

Зыков (н)

А. Педан (з)

Валиев (з)

Тренин (н)

Гурьянов (н)

Костин (н)

Торопченко (н)		«Сиракьюз»

«Сиракьюз»

«Ютика»

«Лихай Вэлли»

«Шарлотт»

«Уилкс-Барре»

«Лаваль»

«Милуоки»

«Техас»

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио»		0

0+1

0

0+1

1+1

0

1+0

0

2+0

0

0		0

0

0

4

0

4

0

0

0

2

0		1

1

0

3

1

0

2

1

4

2

0		0

+1

0

0

0

+1

+1

-1

+1

-1

+1
ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
ГеоргиевХартфорд20 из 2195,22:1 ОТ
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