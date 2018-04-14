Итоги дня в АХЛ для россиян: дубль Гурьянова, первый матч Торопченко в лиге

В Американской хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя 13 матчей. Форвард Денис Гурьянов отметился двумя заброшенными шайбами, вратарь Александр Георгиев принёс победу своей команде, отразив 20 из 21 броска по воротам, Алексей Торопенко провёл первый матч в АХЛ.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски "+/-" Липанов (н)



Волков (н)



Голдобин (н)



Фазлеев (н)



Зыков (н)



А. Педан (з)



Валиев (з)



Тренин (н)



Гурьянов (н)



Костин (н)



Торопченко (н) «Сиракьюз»



«Сиракьюз»



«Ютика»



«Лихай Вэлли»



«Шарлотт»



«Уилкс-Барре»



«Лаваль»



«Милуоки»



«Техас»



«Сан-Антонио»



«Сан-Антонио» 0



0+1



0



0+1



1+1



0



1+0



0



2+0



0



0 0



0



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4



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4



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0



2



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3



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4



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+1



+1



-1



+1



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+1

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Георгиев Хартфорд 20 из 21 95,2 2:1 ОТ