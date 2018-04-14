Итоги дня в АХЛ для россиян: дубль Гурьянова, первый матч Торопченко в лиге

В Американской хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя 13 матчей. Форвард Денис Гурьянов отметился двумя заброшенными шайбами, вратарь Александр Георгиев принёс победу своей команде, отразив 20 из 21 броска по воротам, Алексей Торопенко провёл первый матч в АХЛ.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|"+/-"
|Липанов (н)
Волков (н)
Голдобин (н)
Фазлеев (н)
Зыков (н)
А. Педан (з)
Валиев (з)
Тренин (н)
Гурьянов (н)
Костин (н)
Торопченко (н)
|«Сиракьюз»
«Сиракьюз»
«Ютика»
«Лихай Вэлли»
«Шарлотт»
«Уилкс-Барре»
«Лаваль»
«Милуоки»
«Техас»
«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио»
|0
0+1
0
0+1
1+1
0
1+0
0
2+0
0
0
|0
0
0
4
0
4
0
0
0
2
0
|1
1
0
3
1
0
2
1
4
2
0
|0
+1
0
0
0
+1
+1
-1
+1
-1
+1
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|Хартфорд
|20 из 21
|95,2
|2:1 ОТ
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