В. Воробьёв: Терещенко ещё может принести пользу «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв рассказал о ситуации с форвардом Алексеем Терещенко, с которым отказалось продлевать контракт бывшее руководство клуба.



«Думаю, что Терещенко ещё может принести пользу. Конечно, он много отдал нашему хоккею. Есть моменты, из-за которых прошлый год у него не получился. Его измучал травматизм, но при этом были и хорошие игры. Такие люди, прошедшие и чемпионаты мира, и Олимпийские игры являются примером для молодёжи. Просто необходимо их правильно использовать. Необязательно как игрока первого или второго звена. Нужно подтаскивать молодёжь. Будем думать, будем разговаривать», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Артюхин, Терещенко, Казионов, Игнатушкин, Сопин и Соловьёв покинут «Динамо»