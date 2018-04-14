Главный тренер «Филадельфии»: никто не верит в нас в серии с «Питтсбургом»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Дэйв Хекстол поделился мнением об игре команды в плей-офф НХЛ. В первом матче серии с «Питтсбург Пингвинз» команда из Пенсильвании была разгромлена со счётом 0:7, но во второй встрече «лётчики» оказались сильнее, выиграв — 5:1 и сравняв счёт в серии — 1-1.



«Я уже говорил, что никто не верит в нас в этой серии. Не думаю, что и сейчас что-то изменится в этом плане. Но знаю, что серия теперь будет состоять минимум из пяти матчей. Во втором матче серии с «Питтсбургом» мы показали себя», — приводит слова Хекстола официальный сайт НХЛ.

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