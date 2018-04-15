Принц Швеции Даниэль посетил матч «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»

Принц Швеции Даниэль вместе с королевской семьёй оказался гостем второй матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй» на своём льду оказалась сильнее «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3, 2-0 в серии).

44-летний принц Даниэль пообщался с двумя шведскими игроками «Лайтнинг» — защитниками Виктором Хедаманом и Антоном Строльманом.

Фото: Tampa Bay Times

«Я немного нервничал перед игрой. Это, конечно, весело, он отличный парень, очень скромен. Для меня было большой честью встретиться с ним снова. Даниэль приглашал нас в королевский дворец после победы на чемпионате мира в прошлом году. Приятно было видеть его здесь», — цитирует Хедмана издание Tampa Bay Times.