Вестерлунд: прессинг со стороны руководства «Салавата» создавал атмосферу страха

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал о своём опыте работы в российском клубе.

«В моей тренерской философии главное – процесс, в котором игроки вырастают в победителей. Я не зациклен на победах, но в России всё сводится к ним. Каждый день руководство оказывало на нас давление за результат. Это создаёт атмосферу страха.

Было по меньшей мере пять матчей, перед которыми мне говорили, что если «Салават» не выиграет, я буду должен уйти. Конечно, было тревожно и некомфортно. Это влияло не только на тренерскую работу, но и на команду в целом.

За этот сезон я получил больше опыта, чем за 10 лет. После сезона казалось, что наш тренерский штаб останется, но оказалось, что это не так. Я был разочарован, потому что у нас подбиралась хорошая команда на следующий год. Потом я почувствовал облегчение. Никто не может изменить культуру в КХЛ за один-два года. Едва ли её можно изменить и за 10 лет», — цитирует Вестерлунда Ilta Sanomat.