Защитник России U18 Малышев: с каждым днём выходим на другой уровень готовности

Юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет) продолжает готовиться к чемпионату мира, который 19 апреля стартует в Челябинске и Магнитогорске. Сегодня днём команда провела полуторачасовую ледовую тренировку в спортивном комплексе «Айсберг». О ходе подготовки рассказал защитник Антон Малышев.



«Сегодня провели хорошую ледовую тренировку, эффективно поработали на поддержание сил. Никакого восстановительного характера, наоборот, работали интенсивно. Восстановиться после вчерашней вечерней игры с белорусами успели: выспались, позавтракали, прогулялись и уже после обеда двинулись на лёд. Тренировались на другом катке, конечно, переезды не самое приятное, но от них никуда не денешься, ничего страшного, на самом занятии это никак не отразилось.



Завтра у нас товарищеский матч с командой Швеции, он дневной, так что будем играть без утренней раскатки, но это не столь важно. Конечно, шведы намного сильнее сборной Белоруссии, с которой мы играли предыдущий матч. С первых минут они будут действовать интенсивно и играть совсем в другой манере. Но и мы, можно сказать, с каждым днём выходим на другой уровень физической готовности. О принципиальности матча стараемся не думать. Это чемпионат мира, здесь каждый соперник – принципиальный. Просто настраиваемся на каждую игру и выходим побеждать», — приводит слова Малышева официальный сайт ФХР.

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