Контракт Дацюка со СКА составлен с возможностью продления

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего Павла Дацюка, прокомментировал продление контракта со СКА. Новое соглашение с 39-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.



«Контракт с возможностью продления. Это будет зависеть от Павла, но он ещё хочет играть. Он взял небольшую паузу, подумал, и решил, что хочет продолжать», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Дацюк принял участие в 37 матчах, записав на свой счёт 35 (8+27) очков при показателе полезности "+6" и 8 минутах штрафного времени.

Дацюк подписал новый контракт с петербургским СКА