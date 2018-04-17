Дацюк подписал новый контракт с петербургским СКА

Нападающий Павел Дацюк заключил новый контракт с петербургским СКА, информирует в своём «твиттере» агент хоккеиста Дэн Мильштейн. Новое соглашение с 39-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Дацюк принял участие в 37 матчах, записав на свой счёт 35 (8+27) очков при показателе полезности "+6" и 8 минутах штрафного времени. В плей-офф-2018 форвард в 15 играх заработал 7 (4+3) баллов при показателе полезности "+3". Дацюк выиграл со СКА кубок Гагарина в 2017 году.

Гатиятулин пойдёт за Воробьёвым в СКА? Инсайды от Панышева и Ерыкалова Кого ЦСКА отдаст за Слепышева и есть ли план «Б» у «Авангарда».