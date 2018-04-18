Кожевников: ЦСКА надо взломать Гарипова, он пока играет идеально

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предположил, за счёт чего ЦСКА сможет изменить ход финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом». Пока подопечные Игоря Никитина проигрывают со счётом 0-2.



«Думаю, что ЦСКА надо прибавлять в реализации. Моменты есть, а реализации нет. И Гарипова надо взламывать, потому что пока он играет просто идеально, хотя у него не было стабильности в чемпионате. Москвичам нужно придумывать что-то новое. ЦСКА смог же перестроиться в серии со СКА. Команда здорово поработала над своими проблемами, а сейчас этого не видно. После первой игры они говорили, что поменяют систему. Но не поменяли. Опять у них был навал, какие-то моменты за счёт работы. ЦСКА не хватает опытных игроков. Есть Петров, Попов, но это игроки не такого уровня, как хоккеисты из Казани. У «Ак Барса» уже три года создаётся команда, там всё отлажено. Подопечным Никитина будет тяжело, но надо что-то придумывать, что-то подсказать. Пока в тренерском плане ЦСКА проигрывает», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА всё плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки.