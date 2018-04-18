Ткачёв: у «Ак Барса» были моменты в овертайме, но штанга улыбнулась ЦСКА

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв подвёл итоги третьего матча финальной серии Кубка Гагарина — 2018 с ЦСКА, в котором его команда уступила в овертайме со счётом 2:3.



«Это финал, обе команды хотят победить и сыграть здорово. Сегодня мы упустили своё преимущество, готовимся к следующей игре. В овертайме в нескольких сменах вместо меня выходил Ландер, потому что в пересменках старались попадать, его выпускали под Телегина. ЦСКА здорово играет в обороне, они хорошо начали, в первые десять минут они создавали большое давление. Но мы выстояли и потом навязали свой хоккей. Я думаю, что через нашу правильную работу мы сможем добиться нужного результата.

Ошибка в овертайме? Это случайность, всё бывает, здесь нельзя никого винить. Просто это был не очень удачный момент. Надо реализовывать свои моменты. У нас в овертайме они были, но штанга улыбнулась ЦСКА. Мы должны сконцентрироваться на своей игре, а не учитывать то, как играет соперник, и прилежнее сыграть в обороне», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.