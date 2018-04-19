Американский журналист — НХЛ: если Кучерова накажут, то закрывайте эту лавочку

Обозреватель Tampa Bay Times Том Джонс прокомментировал силовой приём нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова против защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Сами Ватанена.

«Приём Кучерова вызвал разную реакцию и бурное обсуждение. Был ли этот хит грязным и заслуживает ли Никита дисквалификации? Если будет дисквалификация, то закрывайте эту лавочку. Приём Кучерова был очень жёстким, но чистым, это был хороший хоккейный момент. Удар пришёлся плечом в плечо, в отличие от удара Даути, который попал сопернику в горло. Кроме того, многие считали, что Даути не заслуживал дисквалификации», — написал журналист в своей статье.

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