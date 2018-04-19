Сборная России забила семь голов Франции в дебютной игре на домашнем ЮЧМ

Юниорская сборная России начала с победы домашний чемпионат мира—2018, команда Франции была разгромлена со счётом 7:1.
Заброшенные шайбы в составе россиян на свой счёт сумели записать Семён Кизимов, Руслан Исхаков, Егор Замула, Кирилл Марченко, Владислав Михайлов, Дмитрий Завгородний и Иван Морозов. Единственный гол у Франции забил Пьеррик Дюбе.
В ожидании Свечникова и чуда. Провалятся ли юниоры в Челябинске?
Сборная России десятилетие не выигрывала ЮЧМ, а перед домашним турниром лишилась главных звёзд. Но Свечников ещё может приехать.
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