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Сборная России забила семь голов Франции в дебютной игре на домашнем ЮЧМ

Фото: vk.com/hockey_video_archive
Сборная России забила семь голов Франции в дебютной игре на домашнем ЮЧМ
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Юниорская сборная России начала с победы домашний чемпионат мира—2018, команда Франции была разгромлена со счётом 7:1.

Заброшенные шайбы в составе россиян на свой счёт сумели записать Семён Кизимов, Руслан Исхаков, Егор Замула, Кирилл Марченко, Владислав Михайлов, Дмитрий Завгородний и Иван Морозов. Единственный гол у Франции забил Пьеррик Дюбе.

U18 ЧМ-2018
19 апреля 2018, четверг. 17:30 МСК
Россия U18
7 : 1
4:0, 2:0, 1:1
Франция U18
1:0 – Кизимов (Жабреев, Романов) – 06:06 (5x4), 2:0 – Исхаков (Марченко, Морозов) – 08:09 (5x5), 3:0 – Замула (Подколзин, Михайлов) – 13:28 (5x5), 4:0 – Марченко (Галенюк) – 13:52 (5x5), 5:0 – Михайлов (Подколзин, Охотюк) – 33:01 (5x5), 6:0 – Завгородний (Галенюк, Журавлёв) – 34:05 (5x5), 7:0 – Морозов (Марченко) – 47:01 (4x5), 7:1 – Дюбе (Брюше, Каттрон) – 58:05 (5x4)
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