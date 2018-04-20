Определены номинанты на приз лучшему защитнику в НХЛ

Национальная хоккейная лига представила имена финалистов на приз лучшему защитнику по итогам сезона, информирует официальный сайт лиги.

На «Норрис Трофи» претендуют Дрю Даути из «Лос-Анджелес Кингз», Виктор Хедман из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Пи Кей Суббэн из «Нэшвилл Предаторз». Суббэн становился обладателем трофея в 2013 году, а Даути — в 2016-м. В прошлом году лучшим защитником лиги признали Бретта Бёрнса.

Приз будет вручён 20 июня в Лас-Вегасе на церемонии награждения лучших игроков НХЛ по итогам сезона.

Ранее стало известно, что на приз лучшему голкиперу лиги претендуют Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), а на на приз лучшему нападающему оборонительного плана — Патрис Бержерон из «Бостон Брюинз», Шон Кутюрье из «Филадельфии Флайерз», а также нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар.