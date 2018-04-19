Определены номинанты на приз лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ

Национальная хоккейная лига представила имена финалистов на приз лучшему нападающему оборонительного плана по итогам сезона, информирует официальный сайт лиги.

На «Селки Трофи» претендуют Патрис Бержерон из «Бостон Брюинз», Шон Кутюрье из «Филадельфии Флайерз», а также нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар.

Бержерон является действующим обладателем приза, а всего он выигрывал «Селки Трофи» четыре раза (2012, 2014, 2015 и 2017). Анже Копитар становился обладателем трофея в 2016 году.

Приз будет вручён 20 июня в Лас-Вегасе на церемонии награждения лучших игроков НХЛ по итогам сезона. Ранее стало известно, что на приз лучшему голкиперу лиги претендуют Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).