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«Бостон» победил «Торонто» и повёл в серии со счётом 3-1

«Бостон» победил «Торонто» и повёл в серии со счётом 3-1
Хоккей / НХЛ

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз» и уступил со счётом 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

Победную шайбу забросил форвард «Брюинз» Брэд Маршан. Двумя результативными передачами отметился лучший бомбардир нынешнего плей-офф Давид Пастрняк. Теперь на счету чешского нападающего 11 (4+7) очков в 4 матчах. Единственная шайба «Торонто» на счёту Томаша Плеканеца.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 21 минуту 5 секунд, отметился 2 силовыми приёмами и заработал отрицательный показатель полезности: «-1».

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Бостона».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
20 апреля 2018, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1 : 3
1:1, 0:1, 0:1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Круг (Миллер, Пастрняк) – 00:28 (5x5), 1:1 – Плеканец (Марло, Марнер) – 07:43 (5x5), 1:2 – Маршан (Пастрняк, Маккуэйд) – 36:55 (5x5), 1:3 – Дебраск (Крейчи) – 44:17 (5x5)
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