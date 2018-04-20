«Бостон» победил «Торонто» и повёл в серии со счётом 3-1

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз» и уступил со счётом 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

Победную шайбу забросил форвард «Брюинз» Брэд Маршан. Двумя результативными передачами отметился лучший бомбардир нынешнего плей-офф Давид Пастрняк. Теперь на счету чешского нападающего 11 (4+7) очков в 4 матчах. Единственная шайба «Торонто» на счёту Томаша Плеканеца.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 21 минуту 5 секунд, отметился 2 силовыми приёмами и заработал отрицательный показатель полезности: «-1».

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Бостона».