Зайцев за свою карьеру завершил 75% матчей в плей-офф с отрицательным «+/-»

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз» и уступил со счётом 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 21 минуту 5 секунд, отметился 2 силовыми приёмами и заработал отрицательный показатель полезности «-1». 26-летний защитник продолжает крайне неудачно играть в плей-офф НХЛ. В этом сезоне в 4 матчах он не набрал очков и заработал показатель полезности «-3».

За карьеру в НХЛ Зайцев сыграл 8 матчей в Кубке Стэнли, 6 из них он завершил с отрицательным показателем полезности (75%). Ни разу российский защитник не набрал очков в матче плей-офф, а его «+/-» равен "-7".

26-летний хоккеист зарабатывает по своему контракту $ 4,5 млн в год, соглашение с «Торонто» будет действовать до конца сезона-2023/24.