Занковец: мои планы связаны со «Слованом», мы в процессе переговоров

Главный тренер «Слована» Эдуард Занковец рассказал о причинах неудачного сезона команды и своём будущем в Братиславе.



«Сезон выдался сложный. Команда собиралась в последний момент, некоторые игроки были подписаны на скорую руку. Много перед началом сезона было и травмированных парней, они по ходу чемпионата только набирали форму. Хотя за место в плей-офф мы должны были бороться, могли быть ближе к восьмёрке. Но в то же время менеджеры «Слована» – адекватные люди, они понимали ситуацию и не требовали чудес.

Мои планы связаны со «Слованом», мы в процессе переговоров. Проясняем технические моменты. Думаю, всё образуется, и мы продолжим работу вместе. Бюджет у нас не увеличится. И говорить о суперзвёздах в составе не приходится. Однако стабильность всегда привлекает игроков, так что надеюсь, найдём хоккеистов, у которых будет желание приехать сюда и играть за болельщиков. Атмосфера в Братиславе способствует этому. Какие позиции требуют усиления? Все», — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.

«Слован» завершил регулярный чемпионат на 12-й позиции в Западной конференции.