Фетисов — об «Адмирале»: конечно, здесь не до хоккея, когда ты полуголодный

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг владивостокского «Адмирала».



«Надо найти тех людей, которые могут всё это организовать. Вторых Могильного и Филиппенко. Жить интересами клуба, понимать специфику дальневосточного хоккея. Конечно, нужна финансовая стабильность. Мальчишки, которые там играют, не получают зарплату по несколько месяцев. Конечно, здесь не до хоккея, когда ты полуголодный. Желание у исполняющего обязанности губернатора огромное, мы с ним беседовали. Но надо понимать, что одного желания недостаточно», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.