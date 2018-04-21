Шон Кутюрье вернулся в состав «Филадельфии» на пятый матч серии с «Питтсбургом»

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье вернулся в состав клуба на пятый матч серии против «Питтсбург Пингвинз» (1-3), после пропуска предыдущего матча.

Форвард отсутствовал в четвёртом матче серии, который «Филадельфия» проиграла со счётом 0:5, из-за травмы, полученной на тренировке в столкновении с одноклубником.

Шон Кутюрье является главным бомбардиром команды в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В 3 матчах плей-офф на его счету 3 (1+2) очка. Также, канадец является номинантом на приз лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного сезона

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