АХЛ: Валентин Зыков и Андрей Педан признан звёздами матча плей-офф

В первом матче серии плей-офф АХЛ между «Уилкс-Барре» и «Шарлотт» (2:3 ОТ) в число лучших игроков встречи попали сразу двое российских хоккеистов. Нападающий «Шарлотт» Валентин Зыков отметился заброшенной шайбой во втором периоде и стал второй звездой матча, защитник «Уилкс-Барре» Андрей Педан также забил гол и замнул тройку лучших игроков.

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» «Шарлотт».