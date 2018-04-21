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Кросби: у «Питтсбурга» было нехорошее чувство, мы долго раскачивались

Кросби: у «Питтсбурга» было нехорошее чувство, мы долго раскачивались
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился впечатлениями от поражения в пятом матче серии плей--офф с «Филадельфией Флайерз» (2:4, 3-2 в серии).

«Я считаю, что у нас появилось тревожное чувство во втором периоде. В первом его не было. Мы раскачивались какое-то время, но второй период нам удался. К сожалению, мы пропустили в концовке тот гол Филппулы», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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