Торторелла — о 2-3 в серии: «Коламбус» вернётся в Вашингтон на седьмой матч

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (3:4 ОТ, 2-3 в серии) заявил, что команда вернётся в Вашингтон на матч номер семь. Впрочем, это произойдёт, только если «Коламбус» одержит победу в шестом матче серии.

«Мы вернёмся сюда на матч №7. Что я скажу команде? Я ни слова плохого не скажу парням. Мы вернёмся сюда на седьмой матч», — цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.

Шестой матч противостояния состоится в Коламбусе в ночь на 24 апреля мск. Начало матча — в 02:30 мск.