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Россияне в плей-офф НХЛ: голы Кучерова, Сергачёва и Кузнецова, 2 передачи Орлова

Россияне в плей-офф НХЛ: голы Кучерова, Сергачёва и Кузнецова, 2 передачи Орлова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого было сыграно три матча плей-офф. В них приняли участие 10 российских хоккеистов. Заброшенными шайбами удалось отметиться игрокам «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаилу Сергачёву и Никите Кучерову, который помогли своей команде пройти в следующий раунд плей-офф. Кроме того, Евгений Кузнецов забил гол, а Дмитрий Орлов набрал две результативные передачи во встрече «Вашингтона», которую «Кэпиталз» выиграли у «Коламбуса» и повели в серии со счётом 3-2.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт в матчеСчёт в серии
Бобровский«Коламбус»25 из 2986,23:4 ОТ2-3
Василевский«Тампа-Бэй»26 из 2796,33:14-1
Худобин«Бостон»8 из 81003:43-2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1+0+10710-18.484-1
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»1+0+10220-13.114-1
Панарин (н)«Коламбус»0+0-20411-27.112-3
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-10710-23.403-2
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+0-1011029%24.043-2
Орлов (З)«Вашингтон»0+200233-27.003-2
Зайцев (з)«Торонто»0+002143-22.102-3
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