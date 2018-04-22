Россияне в плей-офф НХЛ: голы Кучерова, Сергачёва и Кузнецова, 2 передачи Орлова

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого было сыграно три матча плей-офф. В них приняли участие 10 российских хоккеистов. Заброшенными шайбами удалось отметиться игрокам «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаилу Сергачёву и Никите Кучерову, который помогли своей команде пройти в следующий раунд плей-офф. Кроме того, Евгений Кузнецов забил гол, а Дмитрий Орлов набрал две результативные передачи во встрече «Вашингтона», которую «Кэпиталз» выиграли у «Коламбуса» и повели в серии со счётом 3-2.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт в матче Счёт в серии Бобровский «Коламбус» 25 из 29 86,2 3:4 ОТ 2-3 Василевский «Тампа-Бэй» 26 из 27 96,3 3:1 4-1 Худобин «Бостон» 8 из 8 100 3:4 3-2