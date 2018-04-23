Секач: играл не в полную силу, благодарен парням, которые тащили меня

Форвард «Ак Барса» Иржи Секач прокомментировал победу над ЦСКА (4-1 в серии) в финале Кубка Гагарина 2018 года.
«Я не играл в полную силу, не до конца залечил травму. Но я делал всё, что мог для команды. Благодарен парням, которые тащили меня. Это была невероятная командная победа. Я не готов на сто процентов. У меня будет время восстановиться. Как мне игра Джастина Азеведу? Азеведу — это Азеведу! Он просто невероятный игрок», — цитирует Секача пресс-служба клуба.
Чешский форвард пропустил всю серию полуфинала Кубка Гагарина с «Трактором» из-за повреждения.
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Как «Ак Барс» отмечал победу в Кубке Гагарина. Это надо видеть!