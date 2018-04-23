Фанаты «Филадельфии» закидали лёд банками с пивом и прочим мусором в конце матча

«Питтсбург Пингвинз» на чужом льду переиграл «Филадельфию Флайерз» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 8:5 (2:2, 2:2, 4:1) в пользу подопечных Майка Салливана. «Питтсбург» сделал счёт в серии 4-2 и пробился в четвертьфинал плей-офф.

В конце третьего периода арбитры матча Эрик Фурлатт и Келли Сазерлэнд приняли ряд неоднозначных решений в пользу «Питтсбурга». Сначала судьи не увидели нарушения правил со стороны защитника «Пингвинз» Криса Летанга за мгновение перед голом Джейка Гюнцеля, который сделал счёт в матче 6:4 и практически снял вопросы о победителе встречи, а потом не увидели толчка в спину со стороны ещё одного игрока обороны «Питтсбурга» Джастина Шульца. Фанаты «лётчиков» в знак протеста закидали лёд банками с пивом и различным мусором в конце матча.

Фото брошенных на лёд предметов можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.