Защитник Максим Гончаров продолжит карьеру в «Спартаке»

Окулов и Кузьменко нарасхват в НХЛ. Инсайды от Панышева и Ерыкалова

Куда уедет Гарипов, сколько в НХЛ получит Коскинен, кем усилятся «Автомобилист» и московское «Динамо» и вернётся ли Сафронов в хоккей.