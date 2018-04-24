Защитник Максим Гончаров продолжит карьеру в «Спартаке»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Максим Гончаров продолжит карьеру в московском «Спартаке». 30 марта у хоккеиста завершился контракт с уфимским клубом «Салават Юлаев».
28-летний Гончаров в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-4», в 13 играх плей-офф забил один гол при показателе полезности «-1».
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