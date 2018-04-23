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Дорофеев: с любым соперником Россия U18 будет играть в полную силу

Дорофеев: с любым соперником Россия U18 будет играть в полную силу
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Нападающий юниорской сборной России U18 Павел Дорофеев поделился мнением о ходе домашнего чемпионата мира.

«Сегодня отрабатывали наши «проблемные места». Подкорректируем их и будем стараться в следующем матче всё исправить.

Думаем ли о сопернике по четвертьфиналу? Нет, с любым соперником будем играть в полную силу.

Со шведами мы играли выставочный матч? В той встрече у нас была определенная усталость, но мы специально проводили эти выставочные матчи, чтобы под нагрузкой сыграть, проверить состояние команды», — цитирует Дорофеева официальный сайт ФХР.

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