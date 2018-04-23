Литва — Румыния: у 45-летнего Каспарайтиса два очка при полезности «+5»

Бывший защитник сборной СССР и России Дарюс Каспарайтис сыграл за сборную Литвы в рамках первого дивизиона чемпионата мира — 2018.



45-летний хоккеист принял участие в матче с Румынией (8:3), записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «+5». Это самый высокий показатель «+/–» среди всех игроков встречи.



Напомним, Каспарайтис периодически выступает за литовские клубы и принимает участие в играх национальной команды.