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Литва — Румыния: у 45-летнего Каспарайтиса два очка при полезности «+5»

Литва — Румыния: у 45-летнего Каспарайтиса два очка при полезности «+5»
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Бывший защитник сборной СССР и России Дарюс Каспарайтис сыграл за сборную Литвы в рамках первого дивизиона чемпионата мира — 2018.

45-летний хоккеист принял участие в матче с Румынией (8:3), записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «+5». Это самый высокий показатель «+/–» среди всех игроков встречи.

Напомним, Каспарайтис периодически выступает за литовские клубы и принимает участие в играх национальной команды.

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