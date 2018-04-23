Грабовский: я не готов сейчас играть, но жизнь на хоккее не заканчивается

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Михаил Грабовский рассказал о своём физическом состоянии. 34-летний хоккеист два года не принимает участия в матчах из-за последствий тяжёлого сотрясения мозга.



«Выйду ли я когда-нибудь на лёд? Сложно ответить. Не знаю до сих пор. Что ж, как есть — так есть. Надо принимать реалии. Видимо, так распорядилась судьба. Может, когда-нибудь, где-нибудь у меня ещё получится. Жизнь на хоккее не заканчивается.



Самочувствие? Нормальное. Конечно, хотелось бы, чтобы было лучше. Восстанавливаюсь. Однако на данный момент играть я не готов», — цитирует игрока «Прессбол».