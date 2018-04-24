Две передачи Зайцева помогли «Торонто» сравнять счёт в серии с «Бостоном»

В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз» и победил — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Счёт в серии стал 3-3.

Победную шайбу забросил форвард «Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, набравший в итоге в матче 2 (1+1) очка.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев за 21 минуту 16 секунд нанёс 3 броска, совершил 4 силовых приёма, набрал "+2" за полезность и отметился 2 голевыми передачами, поучаствовав в первом и третьем голах хозяев.

26 апреля в Бостоне состоится седьмой матч серии. В нём определится последний четвертьфиналист Кубка Стэнли.