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Две передачи Зайцева помогли «Торонто» сравнять счёт в серии с «Бостоном»

Две передачи Зайцева помогли «Торонто» сравнять счёт в серии с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ

В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз» и победил — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Счёт в серии стал 3-3.

Победную шайбу забросил форвард «Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, набравший в итоге в матче 2 (1+1) очка.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев за 21 минуту 16 секунд нанёс 3 броска, совершил 4 силовых приёма, набрал "+2" за полезность и отметился 2 голевыми передачами, поучаствовав в первом и третьем голах хозяев.

26 апреля в Бостоне состоится седьмой матч серии. В нём определится последний четвертьфиналист Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
24 апреля 2018, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3 : 1
0:0, 2:1, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Дебраск (Крейчи) – 21:02 (5x5), 1:1 – Нюландер (Кадри, Зайцев) – 21:37 (5x5), 2:1 – Марнер (Плеканец, Хэйнси) – 33:25 (5x5), 3:1 – Плеканец (Марнер, Зайцев) – 58:46 (en)
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