Александр Овечкин признан главной звездой матча с «Коламбусом»

В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3). Победную шайбу забросил форвард «столичных» Деванте Смит-Пелли. Счёт в серии стал 4-2 в пользу «Вашингтона», «Коламбус» выбывает из розыгрыша Кубка Стэнли.

Главной звездой матча стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший дубль. Второй звездой встречи признан голкипер «столичных» Брэйден Холтби, отразивший 35 бросков. Тройку лучших замкнул капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо, забросивший две шайбы.