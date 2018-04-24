Никита Зайцев впервые в карьере набрал очки в Кубке Стэнли

В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз» и победил — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Счёт в серии стал 3-3.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев за 21 минуту 16 секунд нанёс 3 броска, совершил 4 силовых приёма, набрал "+2" за полезность и отметился 2 голевыми передачами, поучаствовав в первом и третьем голах хозяев. Это были первые очки россиянина за карьеру в Кубке Стэнли.

В этом плей-офф на его счету 2 (0+2) очка в 6 матчах при показателе полезности «-1». За карьеру в Кубке Стэнли 2 (0+2) балла в 10 встречах при показателе полезности «-5».

Видео первой передачи Зайцева можно посмотреть на сайте НХЛ.