Россияне в плей-офф НХЛ: Овечкин и Кузнецов на двоих набрали 16 очков в серии

Завершился очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги. Игроки «Вашингтон Кэпиталз» внесли весомый вклад в завершение серии с «Коламбус Блю Джекетс» (4-2). Александр Овечкин сделал дубль, Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, а Дмитрий Орлов впервые в карьере забросил в матче Кубка Стэнли. Овечкин и Кузнецов стали вторым и третьим бомбардиром клуба в первом раунде, набрав соответственно 8 (5+3) очков и 8 (4+4) баллов. Сергей Бобровский отразил 22 броска, Артемий Панарин заработал показатель полезности «-3», а Никита Зайцев набрал первые в карьере очки в плей-офф.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт в матче Счёт в серии Бобровский «Коламбус» 22 из 27 81,5 3:6 2-4