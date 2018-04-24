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Россияне в плей-офф НХЛ: Овечкин и Кузнецов на двоих набрали 16 очков в серии

Россияне в плей-офф НХЛ: Овечкин и Кузнецов на двоих набрали 16 очков в серии
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги. Игроки «Вашингтон Кэпиталз» внесли весомый вклад в завершение серии с «Коламбус Блю Джекетс» (4-2). Александр Овечкин сделал дубль, Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, а Дмитрий Орлов впервые в карьере забросил в матче Кубка Стэнли. Овечкин и Кузнецов стали вторым и третьим бомбардиром клуба в первом раунде, набрав соответственно 8 (5+3) очков и 8 (4+4) баллов. Сергей Бобровский отразил 22 броска, Артемий Панарин заработал показатель полезности «-3», а Никита Зайцев набрал первые в карьере очки в плей-офф.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт в матчеСчёт в серии
Бобровский«Коламбус»22 из 2781,53:62-4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Овечкин (н)«Вашингтон»2+000312-16.084-2
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+10230231%18.254-2
Панарин (н)«Коламбус»0+0-30220-25.392-4
Орлов (з)«Вашингтон»1+0+10212-25.334-2
Зайцев (з)«Торонто»0+2+20341-21.163-3
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