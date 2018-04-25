Кучеров: Василевский ещё молод, но кажется, что он в НХЛ уже 20 лет

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после победы в серии первого раунда Кубка Стэнли над «Нью-Джерси Дэвилз» (4-1) высоко оценил игру своего партнёра Андрея Василевского.

«Он играл невероятно. Василевский ещё молод, но кажется, что он в лиге уже 20 лет. Терпение, с которым он делает сейвы, придаёт всей «скамейке» массу энергии и заводит команду», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

«Молнии» во втором раунде плей-офф встретятся с победителем пары «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (3-3 в серии).