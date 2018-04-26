Стал известен состав сборной России на матч Евротура с Финляндией

Стал известен состав сборной России на матч Евротура с командой Финляндии, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Встреча начнётся в 18:30 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.
Кошечкин (Шестёркин);
Хафизуллин — Белов, Кручинин — Бывальцев — Дадонов;
Береглазов — Яковлев, Галиев — Ткачёв — Бучневич;
Нестеров — Марченко, Григоренко — Шалунов — Сошников;
Гавриков — Яруллин, Барабанов — Каблуков — Мамин, Михеев.
«Сборная может обойтись на ЧМ без игроков из НХЛ». Согласны?
Освободившиеся российские игроки из НХЛ почему-то не горят желанием ехать на чемпионат мира.
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