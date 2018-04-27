Россияне в плей-офф НХЛ: Александр Овечкин — лучший бомбардир «Вашингтона»

Завершился первый игровой день второго раунда Кубка Стэнли. Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в игре с «Питтсбург Пингвинз» (2:3) и вышел на первое место в списке бомбардиров клуба в этом плей-офф, опередив Джона Карлсона (9 (1+8) очков). На счету российского форварда 10 (6+4) баллов. Евгений Кузнецов открыл счёт на 17-й секунде матча, Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, Евгений Малкин не принимал участия в игре из-за травмы.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Счёт в серии Овечкин (н) «Вашингтон» 1+1 0 0 3 3 0 - 18.39 0-1 Кузнецов (н) «Вашингтон» 1+0 0 0 6 1 0 44% 19,49 0-1 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 -1 0 1 4 2 - 21.18 0-1