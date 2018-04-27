Россияне в плей-офф НХЛ: Александр Овечкин — лучший бомбардир «Вашингтона»

Завершился первый игровой день второго раунда Кубка Стэнли. Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в игре с «Питтсбург Пингвинз» (2:3) и вышел на первое место в списке бомбардиров клуба в этом плей-офф, опередив Джона Карлсона (9 (1+8) очков). На счету российского форварда 10 (6+4) баллов. Евгений Кузнецов открыл счёт на 17-й секунде матча, Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, Евгений Малкин не принимал участия в игре из-за травмы.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|0
|0
|3
|3
|0
|-
|18.39
|0-1
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|0
|6
|1
|0
|44%
|19,49
|0-1
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|-1
|0
|1
|4
|2
|-
|21.18
|0-1