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Россияне в плей-офф НХЛ: Александр Овечкин — лучший бомбардир «Вашингтона»

Россияне в плей-офф НХЛ: Александр Овечкин — лучший бомбардир «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ

Завершился первый игровой день второго раунда Кубка Стэнли. Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в игре с «Питтсбург Пингвинз» (2:3) и вышел на первое место в списке бомбардиров клуба в этом плей-офф, опередив Джона Карлсона (9 (1+8) очков). На счету российского форварда 10 (6+4) баллов. Евгений Кузнецов открыл счёт на 17-й секунде матча, Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, Евгений Малкин не принимал участия в игре из-за травмы.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Овечкин (н)«Вашингтон»1+100330-18.390-1
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+00061044%19,490-1
Орлов (з)«Вашингтон»0+1-10142-21.180-1
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