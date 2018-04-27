На ЮЧМ-2018 в России установлен рекорд посещаемости в истории турнира

На чемпионате мира по хоккею среди юниорских сборных до 18 лет, проходящем в Челябинске и Магнитогорске, установлен рекорд посещаемости этих соревнований.



На данный момент, по завершении четвертьфиналов, матчи турнира в двух городах уже посетили в общей сложности 128 703 человека. Впереди ещё два игровых дня, в которые определятся финалисты и будут разыграны медали, а значит, это число ещё увеличится. Предыдущая высшая отметка посещаемости юниорского ЧМ была установлена в 2010 году в Белоруссии – 115 140 зрителей.

Юниорский чемпионат мира проходит с 1999 года. Россия в четвёртый раз принимает турнир, до этого он проводился в Ярославле, Казани и Сочи. В этом году матчи ЮЧМ проходят в Челябинске на арене «Трактор» и в Магнитогорске на арене «Металлург».