Сборная Беларуси в контрольном матче перед ЧМ-2018 проиграла Норвегии

Сборная Беларуси в контрольном матче перед чемпионатом мира 2018 года проиграла команде Норвегии. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу норвежцев.

0:1 — Т. Олсен (Роэст), 03.45;

1:1 — Ленгле (Шарангович, Воробей), 41:33;

1:2 — Эспеланд, 51:17.

Беларусь: Кульбаков; Лисовец, Хенкель, М. Сушко, Шарангович, Павлович; Коробов, Воробей, Степанов, Развадовский, Гаврус; Денисов, Устиненко, Шарль Ленгле, Белевич, Кислый; Дюков, Левша, Дрозд, Китаров, Демков.

Норвегия: Хёуген; Холёс, Сёрвик, Юндштрём, К-А. Олимб, М. Олимб; Йоханнесен, Булл, М-Р. Ольсен, Бастиансен, Салстен; Эспеланд, Стрём, Торесен, Форсберг, Хага; Лесунд, Т. Олсен, Кристиансен, Роэст, Рёймарк.